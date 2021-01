E’ ormai in dirittura d’arrivo la trattativa per portare il Catania nelle mani di Joe Tacopina. L’ex presidente del Venezia è atteso in queste ore a Catania per ultimare gli ultimi dettagli della trattativa.

In basso il video della dirette di “Catanista.eu” con l’arrivo di Joe Tacopina all’aeroporto di Catania.