Intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, il mister Alessandro Calori ha detto la sua sulla Serie C:

«A volte si innescano meccanismi imprevedibili. Puoi essere un programmatore, ma quando vedi che non hai risorse devi saperti inventare, ci vuole di essere trasformisti perché si incontrano situazioni non definite. Spesso c’è superficialità.





A Trapani avevo il Comandante, che ha quasi portato la squadra in Serie A ma che voleva lasciare il club. Sai che non puoi sbagliare, e può succedere di tutto… In Serie C andrebbe rivisto qualcosa, andrebbe supportata o avrà sempre dei problemi e questo non è calcio: si vedono società che iniziano ma non finiscono, e per chi ci vive è anche umiliante. Chi sa come funziona quando metti il naso in certe situazioni si accorge che non è semplice».