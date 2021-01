«La zona rossa decretata per la Sicilia è certamente frutto di un’analisi approfondita dei dati epidemiologici che da alcuni giorni nell’sola non sono affatto confortanti. Una decisione per certi versi attesa e che tuttavia aumenterà ancor di più il disagio di alcune categorie produttive che vanno tenute nella massima considerazione con ristori adeguati.

Quanti, tecnici ed esperti sanitari, hanno optato per la zona rossa evidentemente fondano le loro ragioni su irrinunciabili questioni di tutela della salute, a cui bisogna giocoforza adeguarsi nel superiore interesse collettivo della convivenza civile». Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese in merito alla decisione di inserire la Sicilia tra le regioni in fascia rossa quale misura di contrasto alla diffusione del contagio da covid.