Disastroso terremoto verificatosi qualche ora fa con epicentro Mar Egeo che ha coinvolto Turchia e Grecia.

Su Twitter tantissimi i video che mostrano i disordini creati in città tra crolli di edifici ed evacuazioni.

Su tutti, ecco un video a dir poco scioccante nel quale si vede un edificio crollare:

Horrible. A building collapses after a 7.0 earthquake near İzmir.

Hopefully people were able to leave

No information on casualties yet pic.twitter.com/N31840lZxJ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 30, 2020