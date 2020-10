Si muove qualcosa per la realizzazione del centro sportivo del Palermo in quel di Torretta. Nei mesi scorsi il club rosanero ha individuato il terreno adatto dove far sorgere la propria “casa” di allenamento (CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO).

Il club, però, prima di chiudere ufficialmente la trattativa con il proprietario del terreno attendeva la pubblicazione del bando per l’assegnazione del campo comunale, che sorge a fianco del terreno. Questo, tramite l’Albo Pretorio del Comune di Torretta, è stato pubblicato lo scorso 28 ottobre. Il bando – si legge sul sito del Comune – prevede che il campo comunale sia aperto al pubblico e anche ad associazione operanti nel territorio comunale, con priorità per gli istituti scolastici, le società sportive, le attività rivolte ai giovani, agli anziani ed ai portatori di disabilità e per quant’altro previsto dall’art. 35 del vigente Regolamento Comunale per l’affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi, approvato con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, N. 17 del 29/06/2020.





Al momento, comunque, il campo sportivo comunale non è utilizzabile perché è interessato da lavori che saranno ultimati entro sei mesi dalla pubblicazione del bando e aventi un costo di €1.500.000,00, che prevede il progetto di adeguamento alla normativa e realizzazione del manto in erba sintetica dello stadio comunale.

La partecipazione al bando è aperta a: tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazione sportiva o a ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, società sportive professionistiche, Federazioni sportive nazionali o associazioni di discipline sportive associate in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, possono presentare domanda di affidamento della gestione del bene in oggetto: associazione sportiva dilettantistica, società sportiva professionistica, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, società e cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali, consorzi- Raggruppamenti Temporanei di associazioni.

Chi si aggiudicherà il bando avrà a carico alcuni oneri: manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto; apertura, chiusura, sorveglianza, custodia e pulizia dell’impianto; manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati (pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante), di cancelli, cancellate e reti di recinzione; manutenzione ordinaria – straordinaria e adeguamento normativo degli impianti antincendio; esecuzione dei lavori di miglioria della struttura con affidamento dei lavori da parte del soggetto concessionario; acquisizione a proprie spese delle necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui essi si rendano necessari in corso di esecuzione della Concessione; provvedere al pagamento di tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relativi all’impianto gestito; pagamento delle spese relative al personale necessario alla gestione dell’impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale; pagamento delle spese relative alla fornitura di energia elettrica, acqua potabile, gas per riscaldamento, per tutta la durata della concessione, provvedendo direttamente alla stipulazione dei relativi contratti; rispetto della normativa comunale in materia di raccolta differenziata; rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L’affidamento avrà durata di 5 anni dal momento dell’assegnazione, rinnovabile per altri 5. La proroga potrà essere richiesta dal gestore entro e non oltre i 6 mesi di scadenza dei primi 5 anni.

Il costo del canone annuo a carico del gestore sarà di €12.000,00 + IVA ogni anno, ma potrà essere rideterminato qualora il concessionario effettui, a orario carico, spese di miglioria nella struttura sportiva in concessione. Questo – si legge nel bando – potrà anche essere abbattuto del 100% a compensazione delle spese a carico dell’utilizzatore per la manutenzione straordinaria e ogni altra opera destinata ad accrescere il valore dell’immobile.La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 12 novembre 2020. All’interno dovranno essere presenti tre buste contraddistinte con le lettere A, B e C. All’interno della BUSTA A ci dovrà essere la documentazione amministrativa; BUSTA B progetto gestionale e tecnico; BUSTA C offerta economica espressa in cifre e lettere, della percentuale di rialzo offerta, da applicare sul canone di concessione annuo posto a base di gara, pari ad € 1.200,00 (Euro milleduecento) annuo, IVA esclusa, formulata con non più di tre decimali.

L’assegnazione avverrà giorno 19/11/ 2020, in seduta pubblica, presso la sede del Comune di Torretta. La Commissione procederà all’apertura delle buste. Dal momento dell’assegnazione il Comune inviterà il soggetto assegnatario a produrre gli atti necessari all’assegnazione.

Adesso il Palermo, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sta accelerando per la procedura di acquisto per il terreno adiacente il campo comunale. Per concludere mancano soltanto le firme sui contratti già stipulati.