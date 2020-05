Nonostante siano state annullate tutte le manifestazioni nella città di Palermo, molte persone, tutte rigorosamente munite di mascherina, si sono riunite spontaneamente davanti all’Albero Falcone per ricordare la strage di Capaci, l’attentato in cui furono trucidati Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. In basso il video realizzato dalla nostra redazione.

