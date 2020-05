La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Il bollettino parla di 56 decessi nell’ultimo giorno per un totale di 15.840 morti da quando è iniziata l’epidemia di COVID-19. Le persone contagiate sono 441 in più per un totale di 86.825. I ricoverati in terapia intensiva sono 199, -8 rispetto a ieri. Guarite, infine, 688 nuove persone, per un totale di 45.355.