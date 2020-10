Gregorio Luperini è a Palermo. In mattinata l’ormai prossimo acquisto del club rosanero si è recato presso lo stadio “Barbera”. Successivamente ha lasciato l’impianto per svolgere le consuete visite mediche. In basso il video che riprende i momenti:

