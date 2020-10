L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla nuova stretta del governo. Ad eccezione di viaggi in macchina da soli, spostamenti in moto o in bici, passeggiate in luoghi isolati, la mascherina andrà sempre indossata. Rimane il divieto di assembramento. Per ottenere il rispetto delle regole sono previste sanzioni pesanti: da 550 a 3.000 euro per chi non indossa la mascherina o la porta sotto il mento, multe e possibilità di chiusura per i locali che non faranno rispettare i divieti.