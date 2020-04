Davanti al Comune di Catania, monta la protesta di poche decine di persone che chiedono i “contributi” all’amministrazione per fare la spesa e non solo. In molti vorrebbero accedere al “buono famiglia” deliberato dall’amministrazione Pogliese. Le parole di alcuni di loro, riportate da “lasicilia.it”: “Chiediamo di essere ascoltati e che ci vengano spiegate le procedure necessarie per ottenere gli aiuti stanziati da Governo e Regione. Ormai l’emergenza non riguarda più il solo aspetto sanitario ma ogni contesto della quotidianità, alcuni di noi hanno anche dei figli e non sappiamo più come andare avanti”.

Di seguito il video della protesta:

