Attraverso una nota, diramata sulla testata “Italpress”, il Presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato dell’eventuale approvazione dello stop dei campionati di Lega Pro, ipotesi anticipata pochi giorni fa dal consigliere federale Pietro Lo Monaco. Di seguito la nota: «Il Presidente di terza serie, pur evidenziando che la priorità rimane, pur sempre, la salute dei calciatori, dei tifosi, dei cittadini e di tutto il sistema calcio, ha ribadito che la scelta di chiudere ed annullare il campionato sarebbe controproducente e sbagliata. Ghirelli ritiene che non ci sarebbero le basi giuridiche per legittimare l’interruzione dei pagamenti degli emolumenti ai calciatori, poiché trattasi di interruzione volontaria delle società e non per cause di forza maggiore: infatti, secondo quest’ultimo, sarebbe più opportuno, per l’intero indotto, concentrare le forze a costituire soluzioni al fine di tamponare i danni anche con tagli di costi superflui e non necessari al momento».