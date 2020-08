Alessandro Marotta è finito nel mirino di un club di Serie C. Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, la Triestina sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta importante per arricare al giocatore. La trattativa non è semplice però perché l’attaccante, fresco di rinnovo col Vicenza, potrebbe declinare la proposta per confrontarsi in Serie B.