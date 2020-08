Sciolto ogni dubbio, Roberto Boscaglia sarà il nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico gelese ha incontrato ieri la dirigenza rosanero, trovando l’accordo sul contratto che lo legherà al club di viale del Fante. La proposta di Castagnini e Sagramola comprende un contratto biennale, un margine di manovra sulla scelta dell’organico per la prossima serie C e la possibilità di portare con lui i suoi storici collaboratori. Si tratta di Giacomo Filippi, vice allenatore di Partinico, e Marco Nastasi, preparatore atletico palermitano, che già ieri si sono recati negli uffici dello stadio Renzo Barbera per incontrare l’ad Rinaldo Sagramola.

Tutto pronto dunque per la firma, ma prima bisogna che Boscaglia rescinda con la Virtus Entella, con la quale sulla carta ha un altro anno di contratto. Anche in questo caso, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si è trovata l’intesa di massima con il club ligure e per l’ufficialità pare si dovrà attendere fino a lunedì 17 agosto. Difficile quindi rivedere prima di quella data Roberto Boscaglia a Palermo, che intanto si trova a Trapani in vacanza. Ma mai dire mai, la situazione potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Comunque sul fatto che Boscaglia sarà il prossimo allenatore del Palermo, ormai, non ci sono più dubbi.