La Vibonese ha appena ufficializzato un’operazione di mercato, si tratta dell’acquisto di Giuseppe Statella del Catanzaro. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale della società calabrese:

“L’U.S. Vibonese Calcio comunica di essersi assicurata ufficialmente le prestazioni sportive a titolo definitivo dal Catanzaro del calciatore Giuseppe Statella. L’esterno destro classe ’88 di Melito Porto Salvo vanta un curriculum di tutto rispetto avendo militato, per diverse stagioni, in squadre di serie B. Ha infatti indossato la maglia di Bari, Salernitana, Torino, Grosseto, Pro Vercelli, e Ternana che nel 2018 lo prelevò dal Cosenza in C. Dopo aver espletato le formalità di rito il neo giocatore rossoblu si è messo subito a disposizione dello staff tecnico e dei suoi nuovi compagni, in vista della sfida di Francavilla Fontana contro la Virtus”.