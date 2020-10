Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha inviato una lettera al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in merito al caso Juventus-Napoli di ieri sera. Secondo quanto riporta il sito del noto giornalista sportivo, Alfredo Pedullà, il patron partenopeo avrebbe citato anche il caso di Palermo-Potenza, con quest’ultima squadra che è stata bloccata dall’Asl locale per disputare la trasferta. Si legge nella lettera: “Il mancato rinvio per la disputa della partita rappresenterebbe la sconfitta di tutti. Si confida in un intervento dei Ministeri in indirizzo perché adottino ogni determinazione necessaria a ripristinare ordine, giustizia, legalità, ragionevolezza e rispetto”.