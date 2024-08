Vi diamo Arnautovic, ce lo date in cambio? Marotta tenta il colpaccio all’italiana | Scambio tra big

Marotta tenta il colpaccio all’italiana, nell’affare inserito Marko Arnautovic che non rientra nei piani di mister Inzaghi

L’Inter, con Marotta e Inzaghi in primis, è stata molto chiara con determinati calciatori: alcuni di loro non fanno assolutamente parte del progetto tecnico della squadra in questa stagione. Tra questi spunta il nome di Marko Arnautovic. Per l’attacco la società ha un altro tipo di idea.

Sicuramente, nella loro lista, non compare il nome del nazionale austriaco. Non è un mistero che sia lui che Joaquin Correa sono liberi di trovarsi una nuova sistemazione lontano da Milano. Allo stesso tempo, quello che blocca le società interessate, è inevitabilmente il loro ingaggio troppo oneroso che non si possono permettere.

Poco importa per il presidente nerazzurro che sta facendo di tutti per liberarsi degli esuberi in questione. Proprio per l’ex Bologna si sta valutando una clamorosa ipotesi da non sottovalutare. Ovvero quella di inserirlo in un importante scambio. Per l’attacco il mister piacentino è stato molto chiaro visto che vorrebbe avere a disposizione dei determinati calciatori.

Marotta sta facendo in tutti i modi di accontentarlo. Anche perché bisogna fare molto presto visto che il calciomercato estivo sta andando, sempre di più, verso la conclusione.

Inter, pazzo scambio con il Genoa: Arnautovic per Gudmundsson

Pochi giorni fa il Genoa ha perso uno dei suoi punti di riferimento in attacco come Mateo Retegui. Il centravanti della nazionale è stato ceduto all’Atalanta dopo il grave infortunio che ha visto come vittima Gianluca Scamacca. I rossoblù sono alla ricerca disperata di un nuovo centravanti per questa stagione.

Di questo lo sa molto bene l’Inter e lo stesso Marotta che sta tentando un colpo dei suoi. Arnautovic sicuramente in Liguria. Finita qui? Ovviamente no visto che i nerazzurri sono sempre interessati alle prestazioni sportive di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese sembrava ad un passo dal trasferirsi alla Fiorentina, ma qualcosa è cambiato. I campioni di Italia sono pronti ad approfittarne.

Inter e Genoa, scambio Arnautovic-Gudmundsson? Le ultime

Uno scambio che potrebbe seriamente andare in porto. Almeno questo è quello che fa sapere la ‘Gazzetta dello Sport‘. Anche perché, a dire il vero, non si tratta affatto della prima volta che i nerazzurri hanno cercato di creare uno scambio tra le due parti, ma con un calciatore diverso. Non Arnautovic, bensì Joaquin Correa.

Anche il ‘Tucu’ è fuori da ogni progetto tecnico nerazzurro, nonostante Inzaghi lo abbia voluto a tutti i costi all’inizio della sua avventura in quel di Milano. Gilardino, che in un primo momento aveva richiesto alla società l’arrivo di Arkadiusz Milik, attende con ansia il suo nuovo centravanti a pochi giorni dall’inizio del campionato.