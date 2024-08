Manca solo l’ultimo sì: Boulaye Dia torna per segnare in Serie A | Titolare in Europa

Manca davvero poco per il ritorno in Serie A da parte di Boulaye Dia: l’attaccante è pronto a lasciare la Salernitana

Negli ultimi giorni è stato il protagonista assoluto di quanto è successo nel match di Coppa Italia contro lo Spezia. La Salernitana, in una gara pazzesca, ha superato il turno battendo solamente ai tiri di rigore la formazione ligure. Tutto questo grazie all’uomo che non ti aspetti: Boulaye Dia.

Una doppietta dell’esperto attaccante ha permesso ai granata di continuare a giocare in questa competizione e di affrontare, il prossimo 25 settembre, l’Udinese per il secondo turno. Difficilmente, però, in quella occasione l’ex Villarreal ci sarà. Ed il motivo è fin troppo chiaro.

Dia, infatti, ha sì segnato due reti ma ha esultato in maniera abbastanza polemica. Soprattutto nei confronti della curva (ed anche della società) che, in questi ultimi mesi, lo ha messo nel mirino delle critiche per prestazioni non convincenti (oltre che per la retrocessione in cadetteria).

Nel frattempo, però, il suo futuro potrebbe continuare ad essere in Serie A. Nelle prossime ore il forte attaccante è pronto a lasciare Salerno. Non in maniera temporanea, ma a titolo definitivo. L’offerta è di quelle convincenti: il giocatore, infatti, ci sta seriamente pensando ed a breve darà la sua risposta definitiva.

Dia, addio Salerno: pronta un’altra occasione in Serie A

Il suo nome continua ad essere nella lista dei desideri della Lazio. Non è affatto un mistero che i rapporti tra la società biancoceleste e quella di Iervolino sia a dir poco ottima. Il tecnico Marco Baroni, dopo l’addio di Ciro Immobile, continua ad attendere dalla dirigenza un nuovo centravanti.

Il nome più caldo, appunto, è quello di Boulaye Dia. Il nazionale senegalese non sta vivendo un momento facile con la tifoseria che, nonostante la doppietta di pochi giorni fa, continua a contestarlo e criticarlo. I due club hanno trovato l’accordo, il calciatore ha ricevuto l’offerta: ora si sta prendendo del tempo per decidere se accettare oppure no.

Lazio, Dia ad un passo: il giocatore sta prendendo tempo per decidere

Nella giornata di mercoledì il giocatore ha ricevuto la proposta dai biancocelesti. Insieme al suo entourage sta valutando attentamente il tutto. Difficilmente, però, potrà rifiutare la destinazione.

Anche perché la Lazio parteciperà alla prossima edizione dell’Europa League, un torneo a cui non ha mai partecipato (se non in due gare per le qualificazioni). Agli ‘aquilotti’ farebbe molto comodo avere un attaccante come lui pronto a far riposare Castellanos se ce ne fosse bisogno.