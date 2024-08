Clamoroso: Mimmo Berardi in prestito con diritto di riscatto | Visite mediche approfondite

Clamoroso colpo di mercato, Domenico Berardi è pronto al grande ritorno in Serie A: in prestito con diritto di riscatto

Molto probabilmente (esclusi colpi di scena dell’ultimo minuto) il futuro di Domenico Berardi non sarà più a Sassuolo. Questa volta per davvero. Il suo nome infatti, in più di una sessione estiva di calciomercato, è stato accostato ad importanti club italiani. Gli stessi che, però, non hanno mai approfondito più di tanto la questione.

Adesso, però, la situazione potrebbe decisamente cambiare con l’addio del giocatore ai neroverdi. Gli emiliani sono consapevoli di perdere uno dei suoi pezzi pregiati in questa sessione estiva. Soprattutto un calciatore del suo calibro che difficilmente farà un altro campionato di Serie B dove si è espresso ad alti livelli nel massimo torneo italiano, conquistando anche la nazionale.

L’esterno d’attacco è pronto al tanto atteso e definitivo salto di qualità nel club che, già in passato, aveva bussato alla porta del Sassuolo ma trovando sempre la porta semichiusa. Questa volta, però, la società sta andando fino in fondo con tanto di programmazione delle visite mediche.

Il classe ’94, infatti, è fermo da un bel po’ di mesi quando, nel corso del match di campionato contro l’Hellas Verona, si è procurato la rottura del tendine d’Achille. Si valuterà in primis il suo stato di forma e, successivamente, si partirà con una offerta.

Berardi, questa volta si fa per davvero: Juventus in prima fila

Domenico Berardi alla Juventus, questa volta non ci sono più scuse. E’ lui il candidato a prendere il posto di un oramai partente Federico Chiesa che continua a non fare più parte del progetto tecnico della squadra bianconera allenata da Motta.

Il ds Giuntoli, intanto, continua i colloqui con Carnevali per chiudere quanto prima la trattativa. Non è da escludere, a questo punto, che il suo arrivo possa verificarsi negli ultimi giorni di questo calciomercato estivo.

Berardi, Juventus in pole position: nulla da fare per le inseguitrici

Niente da fare, quindi, per le inseguitrici ed altre squadre che in queste settimane avevano mostrato un concreto interesse nei suoi confronti. Tra queste la Fiorentina e soprattutto il Napoli, ingolosite dall’idea di assicurarsi le sue prestazioni a “basso costo”.

Il nativo di Cariati ha una valutazione accettabile per la ‘Vecchia Signora’. Altro che i famosi 35 milioni richiesti più di qualche anno fa dai neroverdi, ora si può chiudere anche a 10. Magari in prestito con diritto di riscatto.