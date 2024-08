Guarda chi c’è: Boga torna in Serie A | 15 milioni di euro subito e torna in Italia

Jeremie Boga pronto al clamoroso ritorno in Serie A, valutazione da 15 milioni di euro: torna subito in Italia

In Italia si è fatto molto apprezzare con la maglia del Sassuolo. Non si può dire lo stesso con quella dell’Atalanta dove ha fornito prestazioni più che altro deludenti. Adesso, però, è pronto a rilanciarsi nuovamente in Serie A.

Stiamo parlando di Jeremie Boga che, a quanto pare, ha una voglia matta di mettersi nuovamente in gioco nel nostro Paese. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero‘ pare che il Nizza, proprietario del cartellino, sia disposto a cederlo a titolo definitivo.

La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, con buone possibilità di sconto da parte del club francese. Anche in Ligue 1 il nazionale ivoriano non ha saputo mantenere alte le aspettative che la società aveva riposto in lui prelevandolo dalla ‘Dea’ per 17 milioni.

L’ex calciatore del Chelsea (cresciuto nelle giovanili fino a fare il suo esordio in prima squadra) è finito nella lista dei desideri del club italiano. Lo stesso che, però, per accoglierlo a braccia aperte deve necessariamente vendere un esubero di troppo.

Boca, clamoroso ritorno in Italia: la Roma lo vuole, ma tutto dipende da…

La Roma è fortemente interessata all’acquisto delle prestazioni di Jeremie Boga. Una richiesta esplicita da parte del tecnico De Rossi al suo ds Ghisolfi. Lo stesso che sta valutando altri profili per il reparto offensivo nel caso in cui l’ivoriano non dovesse arrivare. I nomi portano a quelli di Antonio Nusa (del Lipsia) e Federico Chiesa (anche se i giallorossi non ci credono più di tanto).

Per effettuare il colpo in entrata, però, i giallorossi devono necessariamente vendere. Il nome indiziato per l’addio porta a quello di Tammy Abraham. Il centravanti inglese, fortemente voluto da Mourinho tre anni fa, non rientra più nei piani della società. Sulle sue tracce ci sarebbe il West Ham pronto ad offrire ai giallorossi la stessa cifra di valutazione di Boga, anche se i capitolini ne vorrebbero almeno 10 in più.

Roma su Boga, ma prima la cessione di Abraham in Premier

Il club di Londra sta facendo, di tutto, per riportare l’ex Chelsea in Premier League. Ed è per questo motivo che i giallorossi continuano a fare pressioni sul calciatore ed il suo entourage affinché possa prendere una decisione definitiva sul suo futuro, sempre più lontano dalla Roma.

Nel frattempo, però, il mercato in entrata dei capitolini potrebbe non fermarsi qui: per la difesa si seguono i profilo di Assignon e Badé, ma i loro arrivi sono condizionati dagli addii di Karsdorp e Smalling. A centrocampo, invece, il nome che piace è quello di Boubacary Soumarè, attualmente in forza al Leicester City.