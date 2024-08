La trattativa è partita e non si ferma più: McKennie in Serie A | Arriva un grande si

Weston McKennie è pronto a lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato estivo: arriva il grande “sì”

La Juventus, in particolar modo il tecnico Thiago Motta, è stata fin troppo chiara: ci sono calciatori che non rientrano nel progetto in questa stagione. La lista degli esuberi è molto lunga. Non figura solamente il nome di Federico Chiesa, ma, fino a poche ore fa, figurava anche anche quello di Weston McKennie.

Il centrocampista statunitense, reintegrato da poche ore in rosa, pare adesso faccia parte del progetto bianconero. Ma alla Juve nessuno è incedibile e per questo, in queste ultime ore del mercato, tutto potrebbe accadere.

A inizio mercato, Wes ha ricevuto diverse proposte, in particolar modo quella arrivata dalla Turchia, precisamente dal Galatasaray, dove il club ha pensato a lui per andare a rinforzare il centrocampo. Un interesse che è destinato a rimanere solamente un “pensiero” visto che l’atleta ha rifiutato la destinazione.

Il suo futuro, però, potrebbe continuare ad essere in Serie A. Ovviamente non con la maglia della Juventus, ma con un’altra. Affare che, secondo quanto annunciato, potrebbe andare in porto anche nelle prossime ore. Insomma, sta per arrivare il tanto ed atteso “sì”.

McKennie, addio alla Juventus, il suo futuro sarà ancora in Serie A

L’emittente straniera e sportiva ‘ESPN‘ non ha alcun dubbio: la Fiorentina continua a seguire, anche con un certo interesse, la vicenda che riguarda Weston McKennie. Non è affatto un mistero che ai viola serva, anche con una certa urgenza, un centrocampista per andare a rinforzare quel reparto.

I rapporti tra le due squadre, dal punto di vista degli affari, è sempre stato ottimo. Mai come questa stagione: Moise Kean a Firenze, possibile trasferimento a Torino di Nico Gonzalez e, appunto, l’americano pronto a vestire la maglia dei gigliati. La volontà è quella di chiudere quanto prima, soprattutto nelle prossime ore.

McKennie: la Fiorentina si fa avanti

Il centrocampista statunitense, convocato per la partita con il Como, è adesso davanti a un bivio: proseguire e rinnovare il contratto o cederlo al miglior offerente? Il dubbio è assillante.

Su McKennie, intanto, non spunta solamente il concreto interesse da parte della Fiorentina. Continua ad esserci anche la Premier League che monitora la situazione. Commisso, però, ha fretta di chiudere ed è pronto ad avviare la trattativa con la Vecchia Signora per McKennie.