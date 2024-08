4 cessioni entro il 31 agosto: terremoto Lazio | La lista dei calciatori in vendita

La Lazio deve assolutamente piazzare gli esuberi facendo 4 cessioni entro il 31 agosto. Ecco la lista dei calciatori in vendita.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito si trova di fronte a una sfida impegnativa e ambiziosa: ricostruire una Lazio competitiva dopo le pesanti perdite di giocatori fondamentali come Milinkovic Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson e Ciro Immobile, in soli due anni.

Questi giocatori importanti, che hanno rappresentato il cuore pulsante della squadra biancoceleste, hanno lasciato un vuoto tecnico difficile da colmare, ma Lotito, si è comunque lanciato nel calciomercato estivo con l’obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano.

Il mercato è stato infatti piuttosto movimentato, con l’arrivo di diversi nuovi volti che dovranno integrarsi rapidamente e portare nuova linfa alla rosa. Tuttavia, ora la società deve ora concentrarsi anche sulle uscite. La rosa attuale è infatti sovrabbondante e per garantire un giusto bilanciamento, sarà necessario effettuare almeno quattro cessioni entro il 31 agosto. Ecco la lista dei giocatori in uscita.

La Lazio deve sfoltire

A Formello hanno un problema: ci sono troppi giocatori. Il direttore sportivo Angelo Fabiani, infatti, ha deciso di partire con il lavoro sulle cessioni per quanto riguarda i calciatori che non rientrano più nel progetto di mister Marco Baroni. Il primo indiziato a lasciare la Lazio, infatti, è proprio Matteo Cancellieri, sempre più vicino al Parma.

I crociati potranno infatti accogliere in squadra un calciatore di primo livello reduce da un’annata piuttosto positiva con la maglia dell’Empoli. La trattativa si è infatti conclusa dopo un’operazione che porterà il giocatore a Parma in prestito oneroso da più di un milione di euro con la possibilità di riscatto.

Gli altri esuberi

Un altro calciatore che, con ogni probabilità, verrà ceduto dalla Lazio è Toma Basic. Il calciatore croato piace molto alla Salernitana, in cui ha militato in prestito per sei mesi. Tuttavia, potrebbero esserci differenti soluzioni anche da altre squadre di Serie A o addirittura da campionati esteri. Intanto la Lazio spinge per una sua cessione.

Il terzo esubero è invece Momo Fares. Il calciatore ha ancora due anni di contratto e non ha disputato un’annata entusiasmante, dopo le numerose panchine a Brescia. Ci sarebbe un interesse da parte di alcuni club greci, ma ad oggi risulta essere il calciatore più difficile da piazzare. Il quarto e ultimo tra i partenti della Lazio è Danilo Cataldi. Se non dovesse essere ceduto Akpa-Akpro, infatti, sarà lui a dover lasciare Roma.