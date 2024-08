Il Galatasaray irrompe sulla Serie A: vogliono prendersi il numero 10 | Trattativa di fine mercato

La squadra turca fa sul serio per il numero 10. Ora il Galatasaray irrompe sulla Serie A per portarlo in Turchia.

Gli ultimi due anni sono stati particolarmente positivi per il Galatasaray, vincitrice della Super Lig turca nelle stagioni 2022-23 e 2023-24 e diventando di fatto la prima potenza nel campionato turco, oltre ad essere la favorita numero uno anche per questa stagione.

Ora la curiosità per quello che sarà il cammino sportivo dei giallorossi è altissima. La società di Istanbul è infatti decisa a voler far tornare grande la squadra anche su palcoscenici più importanti, come ad esempio quello della Champions League e per farlo punta molto sul calciomercato. Lo sguardo si è posato infatti sul campionato italiano e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti.

La squadra turca sembra infatti voler fare sul serio per uno dei calciatori più apprezzati nel nostro campionato. Proprio in queste ore il Galatasaray irrompe sulla Serie A con l’intenzione di prendersi il numero 10. Ecco di chi stiamo parlando.

Il Galatasaray irrompe sulla Serie A

Il nostro campionato potrebbe essere presto sconvolto totalmente dall’interesse del Galatasaray per uno dei giocatori più importanti di una squadra di vertice del nostro campionato. Si tratta di Nikola Vlasic, numero 10 del Torino ed elemento imprescindibile della squadra granata negli ultimi anni.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il Galatasaray avrebbe posato i suoi occhi sull’attaccante croato del Torino. L’intenzione è quella di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo, già ricco di talenti, come Yilmaz, Ziyech, Batshuayi e, ovviamente, Mauro Icardi.

La trattativa

Secondo le ultime indiscrezioni non ci sarebbe ancora stata un’offerta ufficiale da parte della squadra turca per il calciatore croato. Il Galatasaray vorrebbe Nikola Vlasic in Turchia, ma per ora ci sarebbe stato solo un interesse culminato con una richiesta di informazioni da parte della squadra della capitale.

D’altronde, il Torino non sembra essere troppo convinta di voler cedere il calciatore. I granata stanno infatti aspettando che l’attaccante recuperi dal suo ultimo infortunio muscolare, ma l’intenzione è quella di rimettere al centro del progetto uno dei giocatori più importanti della rosa. Ad ogni modo, il calciomercato è per definizione imprevedibile e nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità che sbloccheranno la situazione. Intanto le aspettative dei tifosi diventano sempre più alte, così come le qualità in mezzo al campo della squadra turca.