Altro che Milan: se ne va in Arabia Saudita | Accordo, visite mediche e firma immediata

La sua destinazione non sarà la Serie A: dopo l’accordo ci saranno le visite mediche. Se ne va in Arabia Saudita.

Con il campionato di Serie A appena iniziato e il calciomercato estivo ormai agli sgoccioli, le società italiane stanno mettendo a segno gli ultimi colpi per completare le rose e affrontare la nuova stagione.

Molte squadre sembrano essere ormai pronte, con il proprio undici titolare ben definito e i rispettivi allenatori soddisfatti delle compravendite dei calciatori. Tuttavia, ci sono società che guardano ancora al mercato con fiducia, consapevoli che c’è ancora tanto da sistemare, sia dal punto di vista delle trattative in entrata che di quelle dei calciatori considerati in uscita.

Una situazione in cui nulla è scontato e i colpi di scena possono irrompere anche in un contesto dato per certo. È infatti il caso di un calciatore richiestissimo in Serie A che, dato vicinissimo al Milan, ha invece scelto l’Arabia Saudita come sua destinazione preferita. Ecco di chi stiamo parlando e perché andrà all’estero.

Cessione quasi fatta

Alla fine Tammy Abraham andrà in Arabia Saudita? Il calciatore inglese è stato uno degli acquisti più costosi della società giallorossa negli ultimi anni. In pole position per il suo cartellino sembrava esserci il nuovo Milan di Fonseca, ma la realtà sembra essere ben altra. Da alcune ore, infatti, sono aumentate le possibilità di vedere il calciatore inglese giocare nella Saudi League.

Il campionato arabo, infatti, sembra essere diventato da alcuni anni terra di conquista dei calciatori europei, con trasferimenti colossali messe a segno dalle maggiori squadre della penisola (basti pensare a quello di Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar, ecc.). Secondo quanto riporta Ekrem Konur – esperto di calciomercato – l’attaccante della Roma potrebbe essere vicinissimo al trasferimento in Saudi Pro League.

Abraham in uscita

Sul suo profilo X Konur non ha specificato quale potrebbe essere nello specifico la destinazione di Abraham, ma è quasi certo che la prossima squadra del calciatore inglese sarà araba. Secondo il giornalista, infatti, ci sarebbero notevoli possibilità di vedere Abraham contendersi il titolo del campionato con Cristiano Ronaldo, Benzema e gli altri protagonisti “europei” in terra araba.

Una scelta, quella del calciatore inglese, che rappresenterebbe un problema grave per il Milan. La società rossonera, infatti, è ancora alla ricerca di un attaccante da affiancare a Morata, Jovic e Okafor. Ma con Abraham fuori dai giochi potrebbe virare su un’altra – complessa – soluzione.