Guarda chi si rivede: torna Carlitos Alcaraz | Prestito con diritto di riscatto

Il centrocampista argentino è pronto ad un incredibile ritorno, ancora una volta con la formula del prestito. Tifosi pronti ad accoglierlo.

A gennaio scorso la Juventus era alla disperata ricerca di forze fresche in mezzo al campo. La Vecchia Signora, che in quel periodo era ancora in piena corsa per lo scudetto, doveva fare a meno di Fagioli e Pogba a causa delle rispettive squalifiche per calcioscommesse e doping, e di conseguenza durante il mercato di riparazione aveva deciso di prendere un nuovo centrocampista.

Dopo una continua ricerca di un profilo economico e utile al sistema di gioco di Max Allegri, il ds Cristiano Giuntoli ha portato a Torino contro ogni pronostico Carlos Alcaraz, giovane argentino del Southampton. Le aspettative sul ragazzo erano molto alte, vista anche la clausola per l’acquisto a titolo definitivo fissata dal club inglese. Tuttavia il giocatore non ha mai rispettato le attese, e non è stato riscattato dai bianconeri, facendo così ritorno in Inghilterra alla scadenza del prestito.

Passati alcuni mesi in cui il ragazzo pareva essere finito nell’anonimato però nelle scorse ore si è tornati a parlare di lui proprio sul mercato, e le voci sono a dir poco clamorose. Le ultime indiscrezioni infatti stanno indicando un clamoroso ritorno di Alcaraz, pronto a riscattare gli scorsi mesi non proprio fortunati.

Ritorno a sorpresa per Alcaraz

Secondo le recenti voci di mercato, alla Lazio sarebbe stato proposto il cartellino del giovane centrocampista albiceleste. La squadra della Capitale infatti è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, e Alcaraz sarebbe un profilo importante sia per caratteristiche che per costi.

Dopo l’hype dei mesi scorsi infatti il calciatore del Southampton ha perso valutazione, e sarebbe disponibile ad un altro trasferimento in prestito con diritto di riscatto, questa volta però a cifre ben più basse rispetto a quelle pattuite con la Juve a gennaio scorso.

La Lazio valuta la pista ma segue un altro nome

La società biancoceleste dunque starebbe davvero valutando l’idea di riportare Alcaraz in Serie A, anche se a quanto pare vorrebbe dare priorità ad un altro nome di rilievo per rafforzare la mediana.

Stiamo parlando ovviamente di Folorunsho, in uscita dal Napoli e che piace tanto a mister Marco Baroni. Vedremo chi tra i due avrà la meglio e sbarcherà a Roma.