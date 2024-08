Rescindiamo il contratto e te ne vai gratis: Ibrahimovic lo taglia a poche ore dalla fine del mercato | Addio Milan

Il dirigente svedese vuole liberarsi del giocatore ed è pronto a lasciarlo andare a titolo gratuito. Ecco dove si trasferirà il rossonero.

Il mercato è entrato ormai nelle sue battute finali. I club stanno facendo le ultime mosse prima della chiusura ufficiale della campagna di trasferimenti estiva, dove proveranno a rafforzarsi il più possibile per rendere ancora più competitive le rispettive rose. Lo sa bene il Milan, che nonostante abbia messo a segno diversi colpi di livello, dopo il pareggio all’esordio in campionato con il Torino sa che manca qualcosa allo scacchiere di mister Paulo Fonseca.

Allo stesso modo poi però la dirigenza rossonera sta continuando a lavorare anche su qualche operazione in uscita. Alcuni giocatori infatti non fanno più parte dei piani del tecnico portoghese, e si sta cercando di piazzarli sia per fare cassa con i loro cartellini e sia per risparmiare qualcosa sui loro stipendi.

Uno di questi però è talmente fuori dal progetto che la società, tramite il dirigente svedese Zlatan Ibrahimovic, ha deciso di metterlo alla porta addirittura svincolandolo. Per lui infatti si prospetta una risoluzione consensuale del contratto a poche ore dalla chiusura della campagna acquisti. Una situazione dunque che andrebbe a giovare sia al Diavolo che allo stesso giocatore, che in questo modo potrà trovarsi una nuova squadra che punterà su di lui.

Ecco chi lascia il Milan a zero

E’ noto da tempo che la storia tra Divock Origi ed il Milan è giunta ai titoli di coda. Il centravanti belga infatti non rientra nei piani del club, ed è stato messo ai margini della rosa.

Qualche mese fa addirittura Ibrahimovic aveva annunciato che l’ex Liverpool si sarebbe allenato con il Milan Futuro. Per concludere questa situazione però entrambe le parti stanno ragionando su una soluzione, ovvero quella di rescindere il contratto in maniera consensuale.

Origi in cerca di una squadra

Una volta che il contratto verrà risolto, di sicuro diversi club si metteranno sulle tracce dell’attaccante, pronto a trasferirsi a parametro zero in una nuova realtà per rilanciarsi in maniera totale dopo la non felice esperienza in terra milanese.

Al momento non sembrano esserci grosse voci da questo punto di vista, ma una volta che il suo svincolo sarà concluso la situazione sarà sicuramente diversa e Origi potrà vestire la sua nuova maglia.