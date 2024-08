Di nuovo Bakayoko: torna in Serie A per fare il titolare da subito | Colpo a parametro zero

Il centrocampista francese è pronto a tornare nel nostro campionato e a prendersi una maglia da titolare in un club a sorpresa.

C’è stato un periodo durante il quale Tiemoue Bakayoko era uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Il giocatore francese con la maglia del Monaco ha fatto faville, attirando l’attenzione di mezza Europa. A spingere forte su di lui fu il Chelsea, che lo acquistò per ben 40 mln di euro. Ed è proprio lì che è iniziato il suo lento ed inesorabile declino.

In maglia Blues infatti il classe 1994 non è mai riuscito ad imporsi, tanto che dopo una sola stagione è passato in prestito al Milan. Nonostante abbia giocato piuttosto bene nell’annata rossonera, il Diavolo decise di non riscattarlo, e da allora è cominciata una girandola di prestiti che lo hanno rivisto anche per altre due volte in Serie A, prima al Napoli e poi ancora una volta con i sette volte campioni d’Europa.

Al momento il mediano si trova in patria, con precisione al Lorient, club in cui si è trasferito la scorsa estate a parametro zero dopo la rescissione consensuale del contratto con il Chelsea. Ma la notizia che sta spopolando nelle ultime ore riguarda un suo clamoroso ritorno nel nostro campionato a parametro zero in un club a sorpresa.

Nuova chance italiana per Bakayoko

Stando alle recenti indiscrezioni di mercato l’Empoli si è messo sulle tracce dell’ex giocatore di Milan e Napoli per rafforzare il proprio centrocampo in questi ultimi giorni di mercato.

L’idea della società toscana è quella di prendere il giocatore a parametro zero, ovviamente con il benestare del Lorient, che non lo vede come un elemento fondamentale della rosa. Possibile che con un piccolo indennizzo la trattativa vada in porto.

L’Empoli rischia di salutare un perno fondamentale della rosa

L’idea della squadra azzurra di prendere Bakayoko è dovuta al fatto che non è da escludere in queste ultime ore di campagna acquisti la cessione di Fazzini, elemento chiave della rosa e della regia empolese.

Prendendo Bakayoko dunque l’Empoli sarebbe ben coperto e andrebbe così ad aggiungere un innesto di esperienza internazionale al pacchetto dei centrocampisti a disposizione di mister Roberto D’Aversa. Vedremo dunque nei prossimi giorni se la trattativa andrà in porto e Bakayoko tornerà in Serie A.