Stavamo trattando e poi…: James Rodriguez in Serie A | Saltato tutto all’ultimo minuto

James Rodriguez, sembrava tutto fatto per il suo trasferimento in Serie A: ed invece non accadrà nulla del genere

In molti, in passato, si aspettavano la sua esplosione in Europa. Soprattutto il Real Madrid che, dopo averlo visionato ed apprezzato nel Mondiale in Brasile del 2014, lo portò in Liga prelevandolo dai francesi del Monaco. Il colombiano, però, deluse le aspettative. Lo stesso fece con altri club importanti come Bayern Monaco, Everton ed Olympiakos.

Tanto è vero che, però ritrovare fiducia e quella voglia di giocare che era smarrita, James Rodriguez decise di ripartire da zero. Nuovamente dal Sudamerica, ma questa volta al San Paolo. Il club brasiliano lo ha fatto ringiovanire. Lo dimostra l’ultima ‘Copa America‘ disputata con la sua Colombia.

Nonostante la sconfitta in finale contro l’Argentina, il classe ’93 è stato eletto come miglior giocatore della competizione. Le sue prestazioni non passarono affatto inosservate. Specialmente a top club europei pronti a scommettere, nuovamente, sul ‘Diez’ colombiano. Il suo nome, specialmente nelle ultime settimane, è stato accostato anche alla Serie A.

A quanto pare, però, il trasferimento in Italia non si verificherà. Ed il motivo è fin troppo ovvio. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che l’atleta abbia trovato l’accordo con il suo nuovo club. Ora, l’obiettivo principale, è quello di risolvere con il San Paolo per essere finalmente libero da ogni vincolo contrattuale.

James Rodriguez, niente Serie A: ritorno in Liga per il colombiano

Niente Serie A per James Rodriguez. Niente Lazio per il colombiano. I biancocelesti, infatti, subito dopo la fine della competizione sudamericana avevano tentato, in ogni modo, di aggiudicarsi le sue prestazioni sportive. Lotito voleva regalare un colpo da 90 al suo allenatore Baroni, ma sarà destinato solamente ad essere un sogno.

Il suo futuro, infatti, è già scritto. Il fantasista è ad un passo dal ritorno in Liga e soprattutto in quel di Madrid. Niente Real o Atletico per lui, ma il Rayo Vallecano. In occasione del centenario, infatti, il club vuole regalare ai propri tifosi il giocatore. Proprio una operazione che, in passato, portò un altro colombiano come Radamel Falcao a vestire la loro maglia.

James Rodriguez, la conferma di Romano: “Ad un passo dal Rayo”

E’ arrivata anche la conferma da parte del noto esperto di mercato internazionale come Fabrizio Romano: James Rodriguez sarà un nuovo calciatore del Rayo Vallecano. Il giocatore ed il club hanno raggiunto un accordo verbale.

Non solo: per l’atleta è pronto il contratto dalla durata di un anno, con opzione per la prossima stagione. Nelle prossime ore verranno sistemati i documenti e le ultime firme sui contratti. Poi sosterrà le visite mediche con tanto di annuncio ufficiale.