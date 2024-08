Blitz di mezzanotte: torna Skriniar in prestito | Apocalisse in Serie A

Blitz di mezzanotte, Milan Skriniar è pronto al ritorno in Serie A in prestito: colpaccio da parte della big

La scorsa stagione è arrivato, a parametro zero, al Paris Saint Germain come uno dei colpi più importanti della squadra campione di Francia. Peccato, però, che la sua avventura in terra parigina sia stata tutt’altro che da ricordare. Frutto, soprattutto, di alcune prestazioni non all’altezza della situazione.

Senza dimenticare il rapporto non proprio idilliaco con il tecnico Luis Enrique. Milan Skriniar, dopo un solo anno in Francia, è pronto a fare le valigie. Tra lui ed il manager catalano non scorre affatto buon sangue. Lo dimostra chiaramente l’ultimo match di campionato in cui non è stato convocato nella vittoriosa partita, in casa, contro il Montpellier.

Alla prima di campionato, invece, era stato inserito nella lista dei convocati ma ha osservato per tutto il match, dalla panchina, i suoi compagni distruggere il Le Havre. Lo slovacco, secondo quanto riportato da più fonti e media sportivi parigini, è intenzionato a fare le valigie e scappare dalla capitale francese quanto prima.

Il suo futuro potrebbe nuovamente essere in Serie A. Ma non all’Inter. Non è affatto un mistero che il classe ’95 e la società non si siano lasciati in ottimi rapporti. Stesso discorso vale anche con i tifosi che lo hanno ripudiato dopo che ha deciso di non firmare il rinnovo del contratto e di lasciare i nerazzurri a parametro zero. Cosa che, tra l’altro, è accaduta.

Skriniar, fatta per il ritorno in Serie A? Operazione tutt’altro che semplice

Milan Skriniar ritorna in Serie A? Operazione tutt’altro che semplice per svariati motivi. In primis, quello più importante, è quello economico. Il suo ingaggio è pesantissimo per qualsiasi top club italiano. Lo slovacco, infatti, percepisce uno stipendio da 9 milioni di euro a stagione, bonus esclusi.

Allo stesso tempo, però, il PSG vorrebbe liberarsi di lui una volta e per tutte. Segno del fatto che l’operazione “prestito” non è assai gradita alla dirigenza che vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

Skriniar, ritorno in Italia complicato: tanti i top club interessati

All’età di 29 anni Milan Skriniar può ancora dire la sua visto che, nonostante sia fuori da ogni progetto tecnico del PSG, ha molti ammiratori pronti a puntare su di lui. Tra le squadre italiane fortemente interessate ci sono la Roma ed il Milan. Sia i giallorossi che, però, i rossoneri potrebbero avere non pochi problemi sul fatto di “mantenere” il giocatore che ha un ingaggio pesante per le casse delle rispettive società.

Da non escludere, però, nemmeno l’opzione che lo porterebbe al Napoli. Il calciatore, infatti, secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sportitalia‘ Tancredi Palmeri, abbia telefonato Antonio Conte. I due si conoscono molto bene visto che hanno lavorato insieme, per due anni all’Inter. Agli azzurri un altro difensore centrale serve come il pane. Magari De Laurentiis può piazzare un altro colpo e regalo per il suo allenatore…