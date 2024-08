Affare (quasi) fatto: Arthur in prestito con diritto in Serie A | Si sblocca tutto all’improvviso

Nuova avventura in Serie A per Arthur Melo - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Affare (quasi) fatto, Arthur nuovamente via dalla Juventus: sta per firmare con il nuovo club in prestito con diritto

Quella passata ha vissuto una stagione da assoluto protagonista con la maglia della Fiorentina. Un calciatore a dir poco “rinato” dopo che non si è ambientato granché in quel di Torino (sponda Juventus) e soprattutto negli schemi di gioco degli allenatori che ha avuto a disposizione.

Peccato, però, che i viola al termine del campionato non abbiano esercitato il diritto di riscatto. Ovviamente stiamo parlando di Arthur Melo che sta vivendo questi giorni da separato in casa con la Juventus. Il tecnico Thiago Motta è stato chiaro anche con lui: non fa parte del progetto ed è libero di trovarsi una nuova sistemazione.

Con i bianconeri, a quanto pare, la sua avventura è quasi ufficialmente conclusa. Per il classe ’96, però, non arrivano solamente notizie negative. Nelle prossime ore qualcosa sul suo futuro potrebbe cambiare. Decisamente in positivo. Il giocatore è pronto per disputare una nuova stagione sportiva lontano dai colori bianconeri.

Anche perché il suo agente, Federico Pastorello, ha avuto una lunga chiacchierata con il club interessato. Tra le due parti c’è la massima disponibilità nel chiudere l’affare. Non è da escludere, a questo punto, che nelle prossime ore possano esserci delle importanti novità sul suo conto.

Arthur, questa volta ci siamo: nuovo addio alla Juventus, firma per il club

L’obiettivo di Arthur è uno solo: quello di ritornare a giocare ad altissimi livelli ed avere una continuità tale da riconquistare il posto in nazionale in futuro. Magari proprio con la maglia della Fiorentina club in cui, come riportato in precedenza, è completamente rinato e particolarmente apprezzato dal popolo viola.

Negli ultimi giorni c’è stata una lunga chiacchierata tra il suo agente e la società. Tanti gli argomenti affrontati: la situazione Pietro Terracciano (che sembra voler rimanere nonostante l’arrivo di David De Gea), di altri calciatori della sua squadra e soprattutto bella del brasiliano. Il giocatore spinge per il ritorno a Firenze dove ha trovato quella serenità che cercava da tempo.

Arthur ritorna alla Fiorentina, agente e club ne parlano: il punto

La Fiorentina è sempre alla ricerca disperata di altri centrocampisti da aggiungere in rosa. Lo stesso tecnico Palladino accetterebbe, con entusiasmo, il ritorno del 28enne che ha fatto bene a Firenze la passata stagione. Con la Juventus si parlerà di lui ma anche della questione Nico Gonzalez, sempre più ad un passo in quel di Torino.

Ricordiamo che a giugno la Fiorentina ha rinunciato alla possibilità di riscattare l’atleta per 20 milioni di euro. Il contratto con i bianconeri andrà in scadenza il 30 giugno del 2026. Difficile, a questo punto, che tutto questo venga rispettato.