Le visite mediche non sono buone, l’affare non si può fare: Atalanta sotto shock | Saltato all’improvviso

Le visite mediche non sono andate come previste, l’affare rischia di non farsi: Atalanta e Gasperini sotto shock

Non un buon momento, dal punto di vista interno, quello che sta vivendo l‘Atalanta di Gian Piero Gasperini. In particolar modo dalle ultime notizie che vedono come protagonista Teun Koopmeiners.

Non è affatto un mistero che il centrocampista olandese abbia fatto capire, in tutti i modi, alla ‘Dea’ che da questa stagione vuole giocare con i colori bianconeri della Juventus e non rappresentare più quelli bergamaschi.

Da non dimenticare, inoltre, la possibile cessione di El Bilal Touré che non ha convinto del tutto il tecnico Gasperini. Dal punto di vista delle entrate, invece, c’è da segnalare un inatteso colpo di scena. In negativo.

Il calciatore ha effettuato le visite mediche con l’Atalanta, ma i risultati non sono stati affatto dei migliori. A questo punto l’affare rischia di saltare seriamente con il club.

Atalanta, rischia di saltare l’affare Marc Pubill?

Marc Pubill all’Atalanta, sì oppure no? Questo è quello che si stanno chiedendo i tantissimi tifosi dell’Atalanta ed i fantallenatori italiani. L’atleta spagnolo è giunto a Bergamo nella serata di sabato 10 agosto accolto alla grande dai supporters bergamaschi. La mattina seguente, domenica 11 agosto, ha effettuato le visite mediche di rito. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto.

La dirigenza, intanto, di gettare la spugna non ne vuole assolutamente sapere visto che crede fortemente nelle qualità dell’atleta. Ed è per questo motivo che nelle prossime ore verrà effettuata una seconda parte di visite più approfondite prima della firma sul contratto. La volontà del club è quella di chiudere, quanto prima, con l’Almeria che ne detiene il cartellino.

Atalanta, Pubill effettuerà seconda parte delle visite: le ultime

Gasperini, intanto, attende di conoscere l’esito dei risultati dei secondi esami approfonditi di Pubill. Il difensore, classe 2003, è pronto a trasferirsi alla ‘Dea’ per una cifra che si avvicina ai 16 milioni di euro più 4 di bonus per un totale di 20 milioni.

Ricordiamo che il calciatore è reduce dall’importante successo ottenuto con la sua Nazionale Under 23 alle Olimpiadi di Parigi in cui ha conquistato la medaglia d’oro in una indimenticabile finale con la Spagna conclusasi per 5-3 da parte delle ‘Furie Rosse’.