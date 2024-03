Verso Reggiana-Spezia, D’Angelo: «Mercato invernale ha alzato il livello della squadra»

In vista del match tra Reggiana e Spezia, il tecnico D’Angelo si è espresso in conferenza stampa per presentare il match.

Di seguito le sue parole:

«Abbiamo fatto bene ed è arrivata una bella vittoria, ora dobbiamo continuare su questa strada perché mancano ancora tante partite importanti, a partire da quella di sabato contro la Reggiana. Con il mercato invernale il livello della squadra si è alzato, non soltanto per qualità ma anche per voglia di stare allo Spezia e questo ha fatto la differenza. La squadra si è trovata subito bene, non solo in campo ma anche a livello di spogliatoio. Reca è a disposizione e sabato potrà giocare. C’è grande dispiacere per Crespi che è un bravo portiere oltre che un bravo ragazzo. Si era inserito bene nello spogliatoio, ci spiace molto. Chi sarà il dodicesimo lo vedremo settimana per settimana. A Reggio mancheranno anche Di Serio e Kouda, gli altri saranno tutti a disposizione».

«Reca viene da un lungo periodo di inattività per cui non ha i novanta minuti nelle gambe. Come ho detto sabato sarà a disposizione e dopo la sosta sarà pronto per giocare anche dall’inizio. Di Bandinelli e Jagiello sono soddisfatto, il primo ha avuto qualche acciacco ma ora sta bene e sta dando continuità e con il Sudtirol ha giocato molto bene. Sono soddisfatto anche di Jagiello, veniva da un periodo di inattività ma anche lui è pronto. Bandinelli e Jagiello, volendo, possono giocare insieme. La Reggiana è una squadra che sta facendo bene, molto temibile sia in casa che fuori. Servirà una partita giusta sia dal punto di vista del temperamento che sotto il profilo tattico. Non penso che a bloccarci al ‘Picco’ sia la tensione, anzi, la gente ci sta dando una grossa mano e va sottolineato come lo stadio sia sempre pieno nonostante la classifica. Noi possiamo partire con due punte pesanti o due trequartisti. La scelta viene fatta in base al tipo di partita e può variare durante la gara. Tutti gli attaccanti che abbiamo a disposizione si coagulano bene tra loro. Dobbiamo giocare tutte le partite con l’idea di vincere perché quello deve essere il pensiero primario: Ovvio che anche gli avversari avranno la stessa voglia quindi dovremmo essere più bravi. Tanco ha recuperato, ha fatto gli ultimi due allenamenti con noi. Muhl sarà a disposizione e potrà giocare. Pio sta facendo molto bene, mi è piaciuto anche a Bari. L’esclusione con il Sudtirol è stata dettata da questioni tattiche ma era preventivato giocasse comunque buona parte della gara. Un giocatore così giovane trae vantaggio dal giocare con un altro attaccante, sabato ci sarà questa possibilità e se non sarà sabato sicuramente capiterà in futuro».