Novellino: «Nel calcio pagano sempre gli allenatori»

Walter Novellino, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Di seguito le sue parole:

«Per me Castori ha lavorato bene ma ci sono state difficoltà iniziali. Mi è molto dispiaciuto che sia andato via. Nel calcio pagano sempre gli allenatori. È una arrivato un tecnico con grande esperienza in Serie B e la gara contro il Lecco sarà importantissima. Per me l’Ascoli ha gli uomini per salvarsi. Per me ci sono tutti i mezzi per salvarsi. Si doveva intervenire sul mercato per aiutare. Contro il Lecco non sarà semplice ma ci sono due settimane per prepararla al meglio. Credo che Carrera possa trasmettere la voglia e l’entusiasmo che ha. Sono convinto che con l’entusiasmo che ha può dare quel qualcosa in più. Sinceramente no. Noi saltavamo sempre l’uomo mentre ora lo fanno molto con l’aspetto fisico. Noi usavamo sempre il pallone. Sono contento per Pirlo. È un ragazzo che si è messo in discussione. Finalmente ci sono delle persone che vogliono bene alla Sampdoria. Si sono messi bene come società. Le difficoltà erano per un periodo iniziale tortuoso».