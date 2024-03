Ventura: «Bari non merita di soffrire per tenersi la B, con Iachini può svoltare»

L’edizione odierna de “La Gazzetta del Mezzogiorno” ha intervistato Giampiero Ventura il quale si è espresso in merito al Bari.

Ecco le sue parole:

«La rosa non vale assolutamente la posizione attuale, ma è un dato di fatto che la squadra non trovi continuità, identità e convinzione nei propri mezzi. I 4 punti dalla zona playout non sono nemmeno pochi, ma è pur vero che alle spalle sono rimaste ormai solo cinque compagini. Perciò il monito deve essere chiaro: vietato prendere la situazione sottogamba. Questa città non merita di soffrire per tenersi la Serie B che già va stretta. Lo conosco bene. Iachini sa quello che vuole e come trasmetterlo. Se c’è uno in grado di garantire una svolta è lui, a patto di non chiedere miracoli perché nessuno è attrezzato su questa terra. Le prossime tre gare contro Samp, Modena e Cremonese sono decisive. Faranno capire se saremo coinvolti mani e piedi nei pericoli, oppure se si riaprirà una speranza sui playoff. La gara più abbordabile è proprio quella di sabato, la Samp ha problemi simili a quelli dei galletti».