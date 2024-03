Verso Feralpisalò-Parma, Zaffaroni: «Affronteremo squadra che sta dominando il campionato»

In vista di Feralpisalò-Parma, il tecnico Zaffaroni si è espresso in conferenza stampa per presentare il match.

Di seguito le sue parole:

«Siamo consapevoli che giocheremo contro la capolista, che sta dominando questo campionato, dando continuità al lavoro iniziato l’anno scorso: stanno confermando quello che di buono hanno già fatto, e i numeri parlano a loro favore. Sono molto attrezzati, e non solo a livello di individualità, è un insieme che funziona e che merita il posto in cui è. Ma noi dobbiamo fare la nostra gara, avere la capacità di combattere su tutti i palloni con attenzione, per continuare il nostro percorso, che è chiaramente diverso da quello del Parma: voglio però una prestazione di un certo tipo, di un certo livello. Più punti in trasferta che in casa? Non c’è una logica precisa, le partite le prepariamo alla stessa maniera. Chi adesso è fuori è Compagnon, rientrerà con la squadra durante la sosta. Domani dovremo valutare alcune situazioni, ma in generale stanno tutti bene: Ceppitelli sicuramente torna, sta bene e potrebbe anche rientrare nei titolari, Balestrero lo valuteremo domani, a seconda di come reagisce all’allenamento. Felici assente di peso? Ha caratteristiche un po’ diverse agli altri giocatori che possono fare l’esterno, ma abbiamo chi può ricoprire quel ruolo, penso magari a Gaetano e Giudici, ma anche Tonetto e Petrelli: in generale le alternative ci sono, domani le metteremo in pratica».