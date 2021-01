Capodanno speciale per Marco Verratti: il calciatore del Paris Saint-Germain si è rilassato in Marocco, a Marraskesh, dove, in uno scenario mozzafiato, ha chiesto la mano della sua bella Jessica Aidi, top model francese.

Una location da sogno ha fatto da sfondo a uno dei momenti più importanti per la coppia che, secondo quanto riporta “Ilmattino.it”, si è conosciuta e innamorata proprio dopo il trasferimento di Verratti a Parigi.