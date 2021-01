Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, parla così a proposito del vaccino ai microfoni di “Notizie.it”:

«È giusto avere un approccio improntato alla volontarietà. Mi sembra inevitabile, però, che se nell’arco di qualche mese non saranno stati raggiunti i numeri auspicati, andranno prese misure più rigide. I sondaggi che ho letto su tecnici e infermieri riluttanti, o peggio ancora sul personale medico, credo lascino il tempo che trovano. Sono certo che l’adesione per quelle categorie sarà totale, o quasi. Altrimenti proprio non si capisce perchè avrebbero scelto quel mestiere».