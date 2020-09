Simone Calvano è destinato a lasciare il Verona durante questa finestra di mercato. Stando a quanto riferito da “Trivenetogoal.it”, il centrocampista è stato accostato al Venezia in caso di partenza di Lollo, ma non risultano sviluppi in tal senso, mentre un’altra opzione porta a Vicenza. Altre destinazioni possibili per Calvano lo porterebbero in un top club di C: Alessandria, Ternana e Foggia