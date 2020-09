Dopo la mancata disputa delle gara contro la Casertana di ieri pomeriggio, Simone Pillisio si fa avanti per acquistare il Trapani. Ecco le dichiarazion dell’imprenditore milanese in merito all’argomento, riportate da “Trapanigranata.it”

«Stasera o eventualmente domani mattina sarò a Trapani. Voglio acquistare il 100 percento delle quote del Trapani, fermo restando che Gianluca Pellino nei giorni scorsi ha ricevuto la totalità del club, quindi sono consapevole che Pellino non può essere cacciato via: bisogna capire innanzitutto le sue intenzioni e successivamente verificare un piano di lavoro che possa salvare il Trapani nelle prossime ore».