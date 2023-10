Scontri a Verona tra tifosi del Napoli e forze dell’ordine.

Come si legge su “SpazioNapoli.it” a poche ore dall’inizio del match fra azzurri e gialloblu. Un gruppo di Ultras del Napoli è stato infatti fermato in mattinata dalla Polizia. I sostenitori azzurri, giunti nella notte tra i confini del capoluogo veneto, sono stati avvistati tra le vie della città in atteggiamenti intimidatori nei confronti dei passanti e tifosi del Verona. Il tutto, intonando cori ed accendendo torce e fumogeni.

Un gesto ed una provocazione figlio senz’altro della rivalità sopracitata, andato a pochi passi dal generare una guerriglia urbana. Pare infatti che i supporter azzurri siano venuti a contatto, seppur non in maniera estrema, anche con una frangia di tifo veronese. Per fortuna, il conflitto è stato sedato in tempo dalla Polizia giunta sul luogo, che ha bloccato i tifosi azzurri. Secondo quanto raccolta da L’Arena, quindi, il tutto si sarebbe svolto tra Porta Nuova e viale Piave, dove il gruppo di sostenitori sarebbe stato infine fermato ed identificato dalle Forze dell’Ordine.