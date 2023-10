Intervistato da SportItalia, Christian Brocchi ha parlato dei giocatori coinvolti nello scandalo del calcioscommesse:

«Sono errori che si fanno e che si pagano. Spesso uno ha leggerezza nel pensare di non fare niente di male e che non crea problema e poi si trova in qualcosa più grande di lui. Gli inglesi sono più “leggeri” sulla vicenda? Questo è d’aiuto a Tonali. Siamo tutti umani e possiamo commettere errori. Quando ne fai di questo genere ne paghi le conseguenze, ma bisogna saper accettare questi sbagli»