VERGOGNA JUVE: “Esclusa dalla prossima Champions League” | Cosa sta accadendo a Torino

La Juventus con ogni probabilità non prenderà parte alla prossima edizione della UEFA Champions League: choc alla Continassa, ecco cosa sta accadendo.

Sono ore estremamente ardue quelle che sta vivendo la Juventus. La squadra bianconera è reduce dalla prima sconfitta in campionato a Napoli (2-1 lo score finale), ma a fare rumore non è tanto il singolo ko in sé, quanto piuttosto le incongruenze emerse durante la stagione.

Dalla difficoltà nella gestione del punteggio (17 punti persi da situazione di vantaggio sin qui, ndr) a numerosi calciatori in cerca di… ruolo. Un esempio lampante, in tal senso, giunge da Teun Koopmeiners: il grande colpo del calciomercato estivo sembra la copia sbiadita del centrocampista che, soltanto pochi mesi fa, trascinava l’Atalanta alla conquista dell’Europa League.

Un’involuzione che non è sfuggita agli addetti ai lavori e che, unitamente al naufragio dell’intera compagine zebrata, sta complicando maledettamente il cammino stagionale della “Vecchia Signora”. Che, ora, deve fare i conti con un nuovo terremoto che sta per colpire la Continassa: proprio come accaduto nel 2023/2024 con Massimiliano Allegri in panchina, Locatelli e compagni potrebbero dover rinunciare alla partecipazione alla prossima UEFA Champions League.

Un vero e proprio scandalo, un’esclusione destinata a fare discutere e a tenere banco per settimane sui principali quotidiani sportivi nazionali. Un danno ingente, peraltro, al bilancio e una zavorra non di poco conto relativamente agli obiettivi da traguardare nel prossimo futuro.

Juventus esclusa dalla prossima Champions League: scenario apocalittico

Rinunciare all’edizione ventura dell’ex Coppa dei Campioni non gioverebbe di certo alle finanze della Juventus, senza tralasciare il fatto che i giocatori più rappresentativi della rosa, privati della possibilità di giocare in Europa, potrebbero richiedere alla dirigenza la cessione. Per contro, potrebbe diventare difficile anche il mercato in entrata, proprio in virtù del concetto appena esplicato.

Il giornale “Tuttosport”, tuttavia, non lascia spazio a dubbi di sorta e tratteggia il presente di una compagine “esclusa dalla prossima Champions League”. Un’autentica catastrofe a tinte bianconere, che si tradurrebbe – se non in un naufragio, ndr – quantomeno in un rallentamento significativo del progetto di ripartenza targato Thiago Motta-Giuntoli.

Champions League addio: terremoto in casa Juventus

Il motivo dell’esclusione dalla prossima Champions League risiede nel fatto che, in base alla media punti attuale, la Juventus non riuscirebbe a centrare la qualificazione. Gli uomini di Thiago Motta collezionano 1.3 punti a partita: un ritmo eccessivamente basso per poter ambire a un posto tra le migliori d’Italia sul massimo palcoscenico calcistico continentale.

Servirà pertanto invertire da subito la rotta, già a partire dalla sfida casalinga contro l’Empoli, per provare a centrare il traguardo minimo di questa stagione e poter così pianificare una sessione estiva di trattative all’altezza del blasone di “Madama”.