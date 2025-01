JUVENTUS DEVASTATA IN TRIBUNALE: “Il contratto non è più valido” | Mazzata per 24 mesi

Pessime notizie in casa Juventus: arriva una nuova, clamorosa stangata da parte della Giustizia. Contratto invalidato, la situazione sta precipitando.

Piove sul bagnato in casa Juventus. Sotto il profilo dei risultati, la gestione Thiago Motta si sta rivelando più complicata del previsto. Nelle prime gare di campionato disputate con l’ex Bologna in panchina, i bianconeri hanno conquistato unicamente sette vittorie e ottenuto ben tredici pareggi.

Per rendere l’idea, mancano soltanto 6 segni “X” da centrare nei prossimi diciotto incontri di Serie A per eguagliare il record, certamente poco ambìto, dell’Udinese. I friulani, ad oggi, sono la compagine che ha pareggiato più partite nella massima serie in una singola stagione (diciannove) e, di questo passo, i sabaudi potrebbero addirittura superarli.

Un’eventualità che, naturalmente, tifosi e tesserati della società piemontese auspicano possa non concretizzarsi mai. D’altro canto, per centrare almeno la qualificazione alla prossima Champions League, Locatelli e compagni hanno bisogno di inanellare il maggior numero possibile di vittorie nel prosieguo di quest’annata, senza dimenticare gli impegni europei e quelli comunque importanti di Coppa Italia.

A guastare ulteriormente l’umore, alla Continassa, è la notizia giunta nelle scorse ore e relativa a una nuova, clamorosa stangata proveniente dalla Giustizia. Si parla addirittura di contratti annullati e di un provvedimento valido per ventiquattro mesi, dunque due anni. Ma cos’è successo e cosa sta per accadere, nel dettaglio?

Terremoto in casa Juventus: la mannaia della giustizia si abbatte ancora una volta sulla Continassa

Proprio nelle giornate più intense di calciomercato, nelle quali la Juventus sta piazzando i primi colpi della finestra “di riparazione” (Alberto Costa e Randy Kolo Muani), la dirigenza si trova a dover fare i conti con uno scenario non preventivato e che rischia di incidere pesantemente sulle riflessioni e sulle strategie societarie presenti e future.

Si tratta, nello specifico, dell’inchiesta Prisma, che coinvolge proprio la “Vecchia Signora” e alcuni suoi ex dirigenti. Il giorno da segnare con il circolino rosso sul calendario è il 27 gennaio: sarà allora che si terrà la seconda udienza del processo al cospetto del Gup del Tribunale di Roma.

Non c’è pace per la Juventus: nuova stangata da parte del Tribunale

Come riferito da “Calciomercato.it”, fra i capi d’accusa contestati figura anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti diversi per portare a termine operazioni inesistenti: laddove arrivasse una condanna in tal senso, scatterebbe in automatico il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Di fatto, la Juventus si vedrebbe privare dei contratti di sponsorizzazione in essere al momento della sentenza, senza peraltro avere l’opportunità di siglarne di nuovi. Nella peggiore delle ipotesi, tale veto inviolabile potrebbe essere applicato per un periodo massimo di due anni.