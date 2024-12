Te ne devi andare dalla Juventus, immediatamente! Tutta colpa di Max Allegri: messo fuori rosa e poi cacciato

Notizia clamorosa in casa Juventus: calciatore messo fuori rosa e costretto a lasciare il club. La colpa è tutta di… Massimiliano Allegri.

È claudicante la Juventus di Thiago Motta. In Serie A è arrivato nell’ultimo turno l’ennesimo pareggio, ottenuto in extremis all’Allianz Stadium contro il Bologna grazie a una reazione di rabbia e a una prodezza balistica di Mbangula. La classifica vede i bianconeri momentaneamente a -7 dalla vetta e anche in UEFA Champions League la situazione non è delle più rosee, con un accesso ai play-off ancora da blindare.

Il mercato di gennaio porterà inevitabilmente in dote alla rosa zebrata rinforzi soprattutto in difesa, reparto indebolito dalle lungodegenze di Gleison Bremer e Juan David Cabal. Tuttavia, parallelamente a chi entrerà, ci potrà essere chi abbandonerà la truppa bianconera, per accasarsi altrove.

In queste ore sta rimbalzando di testata in testata e circolando vorticosamente sui social un clamoroso retroscena che riguarda uno dei campioni della Vecchia Signora, a cui sarebbe stato intimato di fare le valigie. Addirittura, la colpa del suo addio sarebbe da individuare nell’ex allenatore del club sabaudo, Massimiliano Allegri.

Messo fuori rosa e successivamente allontanato dalla Continassa: un epilogo che il diretto interessato non credeva di poter vivere e che ha condiviso con i tifosi. Una verità emersa con prepotenza, che ha spiazzato i supporters juventini e innescato un terremoto mediatico nel mondo del calcio.

Juventus, Massimiliano Allegri “colpevole” dell’addio del campione

Un addio con effetto immediato, una storia d’amore interrotta bruscamente e nel peggiore dei modi. Nessun lieto fine, nessuna retromarcia, nessun colpo di scena: una cesura netta con il passato, un domani che non sarà più e un passato archiviato in soffitta.

Il tutto è venuto a galla in un’intervista concessa a “Prime Video” da uno dei leader dello spogliatoio della Juventus. Una confessione senza filtri, del tutto assimilabile a un “J’accuse” nei confronti del tecnico livornese. A sorprendere sono stati in particolare i toni accesi utilizzati nel discorso…

Leonardo Bonucci spara a zero su Allegri: “La dirigenza ha mediato”

Il protagonista di questa vicenda è Leonardo Bonucci, il quale ha confessato che il rapporto turbolento con Allegri è nato durante una partita, quando il centrale ha consigliato all’allenatore di sostituire uno stremato Marchisio. Il toscano ha invece richiamato in panchina Sturaro. “Mi ha mandato a fanc*lo, mi ha detto di pensare a fare il giocatore e qualcosa come che sono un c*glione”, ha asserito l’ex Bari.

A fine partita il dissapore tra i due è cresciuto ed è stato necessario dividerli. Allegri “mi voleva fuori rosa, la dirigenza ha mediato. Ho saltato il Porto e poi ho ripreso a giocare, ma qualcosa si era rotto“.