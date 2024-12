Il ragazzino me lo prendo io: Thiago Motta lo promuove dalla Juve Next Gen | Giocherà SEMPRE

In una Juventus sempre più decimata dagli infortuni, Thiago Motta continua a osare: altro giovane promosso in Prima Squadra dalla Next Gen.

Tra lungodegenze e stop di varia natura, la Juventus sta vivendo un avvio di stagione fortemente travagliato. Gran parte dei suoi titolari è ferma ai box e, complici gli ultimi pareggi consecutivi in campionato, la “Vecchia Signora” è scivolata a -6 dalla vetta, occupata dal Napoli di Antonio Conte.

Anche in UEFA Champions League le cose non stanno andando benissimo: i bianconeri sono al diciannovesimo posto e hanno bisogno di raccogliere punti nelle prossime sfide contro Manchester City, Club Brugge e Benfica per rientrare nella top 24 e accedere ai play-off.

Pur essendo ancora in corsa su tutti i fronti, Thiago Motta è consapevole di quanto serva un urgente cambio di marcia da parte dei suoi uomini per non abbandonare anzitempo le velleità di vittoria in ogni singola competizione. Ergo, non gli resta – in attesa del rientro dei titolari – di attingere a piene mani dalla Juventus Next Gen e dagli interessanti prospetti che militano nella seconda formazione zebrata.

Dopo il recente esordio in Prima Squadra dell’attaccante Diego Pugno, entrato in campo negli ultimi minuti della sfida del “Via del Mare” di Lecce, ora tocca a un altro giovane calciatore. Si tratta senza alcun dubbio di uno dei talenti più cristallini della rosa a disposizione di mister Brambilla e che l’ex Bologna ha scelto di promuovere.

Thiago Motta, nuova arma per la Juventus: arriva dalla Next Gen

Così come in tutti gli altri reparti (escluso quello dei portieri), a centrocampo la coperta di Madama si sta rivelando sempre più corta, complice anche l’indisponibilità di Douglas Luiz. Proprio in virtù di ciò, Thiago Motta ha rotto gli indugi, arruolando in Prima Squadra un mediano che può fare decisamente comodo alla Juventus.

Stiamo parlando del classe 2005 Augusto Seedorf Owusu, già aggregato ai bianconeri in occasione della trasferta in Salento contro il Lecce. Non è stato impiegato, a differenza di Pugno, però non si può escludere a priori che il momento del debutto arrivi proprio nelle prossime partite, che vedranno Danilo e compagni affrontare impegni decisivi per le sorti dell’intera stagione calcistica.

Augusto Seedorf Owusu, l’asso nella manica per il centrocampo della Juventus

Owusu ha fin qui raggranellato 12 apparizioni in Serie C con la Juventus Next Gen e il club avrebbe intenzione di puntare seriamente sul giocatore. Stando a quanto riferito dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, i vertici sabaudi starebbero negoziando il prolungamento del contratto con l’agente del ragazzo, Simone Bernardo, attualmente in scadenza nel 2026.

La fumata bianca potrebbe palesarsi nelle prossime settimane, approssimativamente non oltre Natale, e legare il centrocampista alla Juventus per un ulteriore biennio o triennio.