“Chiesto l’esonero di Thiago Motta”: riunione segreta alla Continassa | LA SITUAZIONE MINUTO PER MINUTO

Terremoto in casa Juventus: meeting d’urgenza alla Continassa, richiesto l’esonero dell’allenatore Thiago Motta in seguito ai risultati deludenti.



Le aspettative d’inizio stagione erano decisamente diverse in casa Juventus. Senza dubbio, quando la dirigenza del club sabaudo ha inteso affidare le redini della squadra a Thiago Motta, non si attendeva di vivere un’annata tanto travagliata sotto il profilo dei risultati. Qualche inciampo lungo il percorso era stato messo in preventivo, in virtù anche dell’età media molto bassa della rosa, ma ci si attendeva comunque di assistere a una crescita delle prestazioni con il passare dei mesi.

Così non è stato, anzi: se l’abbrivio, malgrado qualche pareggio a reti inviolate, era stato comunque positivo, da fine novembre in poi la “Vecchia Signora” non è più riuscita a gestire le partite. Sono sopraggiunte rimonte continue e si sono accumulati segni “X” su segni “X”, fino alla prima sconfitta in Serie A inflitta dal Napoli.

Il “fino alla fine” è un claim che sembra ormai appartenere a un passato lontano e alla Continassa questa regressione non soddisfa affatto. Ci sarebbe già stata infatti una riunione segreta nel quartier generale zebrato, tesa proprio a prendere in esame l’ipotesi di una separazione immediata dall’ex tecnico del Bologna.

Stando a quanto emerso, qualcuno avrebbe anche chiesto l’esonero di Thiago Motta, così da provare a salvare una stagione che, già durante le vacanze di Natale, ha visto “Madama” uscire anzitempo dalla lotta per la conquista dello scudetto, con annessa eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana.

Separazione da Thiago Motta: la Juventus si è riunita in gran segreto

I piemontesi sono ancora in corsa in Coppa Italia e in UEFA Champions League, senza dimenticare che in estate saranno chiamati a prendere parte al nuovo Mondiale per Club: qualche obiettivo da traguardare, insomma, c’è ancora e all’ombra della Mole Antonelliana ci sarebbe l’inscalfibile volontà di tentare di raggiungerlo.

In un clima così teso, tuttavia, c’è chi si è esposto troppo contro l’allenatore italo-brasiliano, rimediando un prematuro addio alla Juventus. Si tratterebbe, nella fattispecie, dell’ormai ex capitano Danilo, come rivelato dal telecronista Riccardo Trevisani nel podcast “Fontana di Trevi”.

Panchina in bilico per Thiago Motta: gli aggiornamenti

In base a quanto raccontato dal noto volto televisivo, l’ex Real Madrid avrebbe chiesto alla società di esonerare Thiago Motta. Una decisione indubbiamente “forte”, che il difensore probabilmente ha assunto dopo avere percepito – dall’alto della sua esperienza – un clima e un atteggiamento poco consoni al blasone del club.

Tuttavia, diversi compagni di squadra avrebbero scelto di sostenere Motta, lasciando così Danilo isolato e costringendolo, di fatto, a risolvere il contratto con la Juventus. Ora, ad attenderlo, ci sarà una nuova avventura al Flamengo, nella sua terra natale.