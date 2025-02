“Gli è stato VIETATO di entrare nello spogliatoio”: cacciato dalla Juventus | Non c’è più rispetto per la storia

Tremendo epilogo per un idolo della Juventus: è stato letteralmente cacciato dallo spogliatoio, con divieto assoluto di ingresso. Tifosi e addetti ai lavori sotto shock.

Ammainare una bandiera, talvolta, può risultare più semplice del previsto. Una scelta forte, senza dubbio, che rappresenta una netta cesura con la storia – o meglio – con la leggenda. Una decisione indigesta ai tifosi, che sono legati in modo viscerale al club, ma anche a quei calciatori che, con le loro prestazioni e il loro attaccamento alla maglia, ne hanno scritto entusiasmanti pagine di storia.

Non stupisce, dunque, che si stia respirando un clima di contestazione tra i sostenitori della Juventus, a seguito della volontà della società di non consentire l’accesso allo spogliatoio della prima squadra a un autentico senatore. Si tratta di uno dei volti più iconici di tutte le epoche della “Vecchia Signora”, che con il suo carisma e la sua esperienza avrebbe potuto tranquillamente rappresentare un valore aggiunto per i tanti giovani che compongono la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Alla Continassa, evidentemente, non sono di quest’avviso, tanto da aver allontanato senza esitazione una figura tanto significativa per i colori bianconeri. O, magari, pur tenendo conto dello spessore umano ancor prima che professionale del soggetto in questione, preferiscono evitare interferenze con l’operato quotidiano del tecnico zebrato.

Al di là di quale sia la reale motivazione che si cela dietro a tutto questo, c’è da registrare l’ennesimo segno di distacco dai calciatori più rappresentativi della Juventus. È accaduto con Danilo nel mercato di gennaio, con Szczesny la scorsa estate e ora si sta verificando con un altro emblema vivente del club sabaudo.

NON PUOI ENTRARE NELLO SPOGLIATOIO: la Juventus vieta l’accesso a un suo campione

Fra i tifosi di “Madama” si fa strada il malcontento. Se è vero che la vittoria più bella è quella ancora da conquistare, è altrettanto innegabile come il popolo juventino abbia più volte manifestato la propria riconoscenza verso coloro che hanno contribuito al raggiungimento di grandi obiettivi.

Il giocatore in questione, peraltro, è stato tra i protagonisti della risalita della “Old Lady” dagli inferi della Serie B, trascorrendo poi la quasi totalità della sua carriera all’ombra della Mole Antonelliana. Per questo, adesso, fa effetto vederlo ai margini del progetto, a maggior ragione in una stagione sin qui non in linea con le aspettative iniziali.

Cacciato dalla Juve: caos alla Continassa e fra i tifosi

È stato l’opinionista Luca Gramellini, su “X”, a rivelare che Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations della Juventus “non è gradito entri nello spogliatoio”.

Per poi aggiungere, sempre nella medesima pubblicazione sui social: “L’unico che potrebbe spiegare ai nuovi cos’è la Juventus. E mi risulta non solo lui”.