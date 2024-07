Vengo molto volentieri: Hummels apre e prepara le valigie | Da agosto in Serie A

Il difensore centrale tedesco finalmente approda nel nostro campionato dopo un lungo tira e molla: ecco dove giocherà.

Da diversi anni ormai la potenza economica dei nostri club è calata parecchio rispetto a quella delle società degli altri campionati. Se si fa un paragone in termini economici con la Premier League, i dati sono a dir poco impietosi. Per questo motivo dunque in Serie A si tende sempre a portare a conclusione delle operazioni a parametro zero.

In questo modo infatti le squadre del bel paese evitano di spendere soldi per i cartellini dei calciatori, e pagano solamente gli stipendi e le commissioni per gli agenti. Anche in questa finestra di mercato estiva le cose non sono cambiate affatto, e le italiane stanno seguendo con grande attenzione diversi profili interessanti disponibili al trasferimento a parametro zero.

Uno di questi è di sicuro Mats Hummels, forte difensore centrale tedesco che non ha di certo bisogno di presentazioni, e che dopo la scadenza del contratto con il Borussia Dortmund è in cerca di una nuova squadra. Diversi club di Serie A lo hanno cercato negli ultimi tempi, ma dopo un lungo tira e molla uno solo ha avuto la meglio e si accaparrerà le prestazioni del campione del mondo 2014.

Destinazione a sorpresa per Hummels

Ad inizio mercato la Roma pareva intenzionata a prendere il 35enne, ma non ha mai affondato il colpo. A rotazione poi si sono seguite altre società che hanno fatto dei sondaggi. Prima il Como, che però ha virato su Varane, poi il Milan, e addirittura si è parlato anche di Inter.

Tuttavia è un altro club a sorpresa che ha lavorato sotto traccia e pare essere ormai giunto ad un accordo per portare in Italia l’ex calciatore di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Si tratta del Bologna, che vuole prepararsi al meglio per affrontare la prossima edizione della Champions League.

Hummels al posto di Calafiori

In casa Bologna si sta definendo la cessione di Riccardo Calafiori all’Arsenal, e c’è bisogno di un sostituto alla sua altezza. E Hummels sarebbe il profilo ideale anche dal punto di vista dell’esperienza, visto che come detto i felsinei giocheranno nella coppa dalle grandi orecchie.

A breve dunque dovrebbero esserci ulteriori novità su questo fronte, anche se l’affare ormai sembra ben indirizzato. Un campione assoluto dunque sta per arrivare alla corte di mister Vincenzo Italiano.