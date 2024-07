Prendono Sanchez e sognano l’Europa: resta in Serie A per fare più di 40 punti | Altro che lotta salvezza

Il Nino Maravilla giocherà ancora nel nostro campionato dopo l’addio all’Inter, ma in un club che sarà molto competitivo il prossimo anno.

Lo scorso 1 luglio si è conclusa la seconda e ultima avventura di Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter. Il fuoriclasse cileno ha disputato tre stagioni totali in nerazzurro. Nel corso delle prime due lo spazio avuto è stato discreto. Dopo il ritorno dal Marsiglia però l’attaccante, chiuso dalla concorrenza di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Marko Arnautovic, ha giocato pochissimo.

Scadutogli il contratto nelle scorse settimane dunque il Nino Maravilla non ha rinnovato e al momento si trova nella lista degli svincolati. Ovviamente il calciatore, che compirà 36 anni a dicembre prossimo, non è affatto intenzionato a smettere. Allo stesso tempo poi diversi club sarebbero intenzionati ad offrirgli un posto in squadra, consci delle sue importanti qualità e della sua enorme esperienza.

In particolar modo si è parlato parecchio di una possibile permanenza in Serie A per il classe 1988. Queste voci si stanno intensificando parecchio nelle ultime ore, ma c’è una novità a dir poco clamorosa a riguardo. Al contrario di quanto si potesse pensare la squadra che vuole Sanchez non lotterà per la salvezza, bensì vorrà dare filo da torcere per ottenere un piazzamento europeo che manca da diverso tempo.

Occasione incredibile per il Nino Maravilla

Una delle squadre che potrebbe accogliere Alexis Sanchez, e che a quanto pare negli ultimi giorni sta facendo uno scatto importante per giungere ad un accordo con lui e con il suo entourage, è l’Udinese.

Il club della famiglia Pozzo vorrebbe riportarlo in Friuli. E’ proprio con la maglia bianconera che il cileno si è fatto conoscere al grande calcio, e questa sarebbe la degna conclusione del cerchio della sua carriera sia per il calciatore che per la squadra friulana, la quale con il suo acquisto punterebbe a qualcosa di più rispetto alla solita salvezza.

La piazza sogna, ma attenzione alla concorrenza

La notizia che vedrebbe il clamoroso ritorno di Sanchez ad Udine ha mandato in visibilio i tifosi e tutto l’ambiente. Tuttavia le difficoltà per chiudere una trattativa del genere non mancano.

In particolar modo c’è la concorrenza a dare fastidio ai friulani. Sul fuoriclasse cileno infatti ci sono alcune squadre francesi, su tutte il Marsiglia pronto a riprenderlo, oltre che alcuni club di Serie A, come il Como pigliatutto.