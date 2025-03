DEVO PARLARE CON TUDOR | È stato il primo a presentarsi dal nuovo allenatore: vuole giocare dal 1° minuto

Il calciatore della Juventus ha fatto il primo passo e ha richiesto un colloquio urgente con Igor Tudor: ha preteso un ruolo da titolare.

La novità Igor Tudor nel mondo della Juventus potrebbe potenzialmente innescare una rivoluzione. Tattica, sicuramente, visto il diverso approccio al calcio del croato rispetto a quello dell’ex allenatore bianconero Thiago Motta. Tuttavia, anche sotto il profilo delle gerarchie qualcosa potrebbe mutare e non si tratterebbe unicamente di dettagli.

Già a partire dal prossimo incontro di campionato contro il Genoa dovrebbe vedersi la mano del tecnico. Secondo gli addetti ai lavori, sarà rispolverata la difesa a tre che, in un passato neanche troppo remoto, ha fatto le fortune della “Signora” (Antonio Conte docet, ndr). Logicamente, gli interpreti saranno diversi rispetto a quelli del passato, ma Tudor è convinto di poter ottenere importanti risultati.

Dopodiché, come dicevamo, ci sarà da comprendere chi scatterà dalla pole position e chi, invece, dovrà partire dalla panchina. Sì, perché tutto si può dire di questa Juventus, tranne che sia povera di alternative. Un discorso applicabile anche al pacchetto arretrato, se solo non si fossero infortunati nel primo segmento stagionale Gleison Bremer e Juan David Cabal.

Dato che riavvolgere il nastro temporale non è possibile, non resta che concentrarsi sui prossimi incontri di Serie A e tentare di agguantare il maggior numero di punti possibile. C’è un giocatore zebrato che, in tal senso, avrebbe fatto il primo passo, richiedendo un colloquio urgente con il nuovo allenatore. L’obiettivo del confronto? Guadagnare la titolarità e dare il proprio contributo alla causa sabauda.

CONFRONTO CON TUDOR: voglio giocare dal primo minuto

Un segnale senza dubbio fondamentale e non trascurabile dal croato. Al di là di quelle che saranno le sue valutazioni, avere a disposizione elementi smaniosi di scendere in campo per raddrizzare una stagione storta (per usare un eufemismo) è una fortuna enorme.

Come sottolineavamo poche righe fa, la profondità della rosa di “Madama” impone di volta in volta una serie di scelte ponderate, perché, alla fine, sono sempre e soltanto undici coloro che partono dal primo minuto. Il protagonista di questa news, tuttavia, è determinato: quel posto da titolare dev’essere suo.

Juventus, faccia a faccia con l’allenatore: chiesta una maglia da titolare

I colleghi de “La Stampa” scrivono che Dusan Vlahovic sarebbe stato fra i primi a incontrare Tudor. Il serbo era ai margini del progetto di Thiago Motta, ma ora l’avvicendamento in panchina potrebbe giocare a suo favore.

Tra l’altro, l’ex Fiorentina potrebbe coesistere con Kolo Muani nel reparto offensivo della Juventus, soprattutto col cambio di modulo. Senza dimenticare che il contratto di Vlahovic scadrà nel 2026 e per la “Vecchia Signora” è quasi tempo di bilanci…