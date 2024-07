Ibrahimovic lo incontra a 4 occhi: è meglio che tu vada via dal Milan | Messo in vendita in una notte

Il dirigente milanista ha fatto fuori il calciatore dalla rosa, il quale adesso è finito sul mercato e lavora per trovarsi una nuova squadra.

Il progetto di rifondazione del Milan sembra aver trovato una importante accelerata nel corso degli ultimi giorni. Il club sette volte vincitore della Champions League infatti ha chiuso il primo grande colpo di questa sessione estiva di mercato. Sarà Alvaro Morata a guidare l’attacco rossonero nella prossima stagione dopo l’addio di Olivier Giroud.

Il fresco campione d’Europa con la Spagna ha accettato la corte milanista, e il Diavolo ha pagato la clausola rescissoria presente nel suo contratto con l’Atletico Madrid da 13 mln di euro, accordandosi poi con il capitano della Roja per un quadriennale da 5 mln a stagione. Un affare che dunque potrebbe dare il la a tante altre operazioni in entrata per la squadra meneghina.

Allo stesso modo però c’è da lavorare anche su alcune partenze. Non sono pochi gli esuberi presenti in rosa. A questa lista già piuttosto importante poi nelle scorse ore si è aggiunto un altro grande nome, il quale, dopo un incontro con il dirigente svedese Zlatan Ibrahimovic, è stato messo alla porta. Il suo cartellino dunque adesso è in vendita e il ragazzo ha iniziato a guardarsi intorno per trovare una nuova società che punti su di lui.

Addio quasi imprevisto per il giocatore

Dopo alcuni giorni di lavoro a Milanello, Paulo Fonseca è giunto ad una conclusione: Tommaso Pobega non rientra tra i suoi piani. Di conseguenza il classe 1999 è stato messo sul mercato, e adesso il suo agente insieme a Zlatan Ibrahimovic sono al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Il Milan per lasciarlo andare a titolo definitivo chiede una somma sui 10 milioni di euro, ma allo stesso tempo non è da escludere che possa accordare un prestito con diritto di riscatto su somme più o meno simili. Ad oggi non si ha un quadro chiare dei club che potrebbero essere interessati, anche se l’ipotesi Torino, dove ha già giocato, è piuttosto viva.

Pobega va, Samardzic viene

Una volta piazzato il centrocampista cresciuto proprio nel settore giovanile del club di Via Turati, la società potrà fiondarsi totalmente su Lazar Samardzic, che negli ultimi giorni è diventato un obiettivo rossonero.

Con una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro il Milan si assicurerebbe il suo cartellino, che dunque verrebbe pagato in gran parte proprio da Pobega.